Kreuztal: Mann lässt größere Summe auf Klo liegen – Geld weg

Kreuztal. Ein 77-Jähriger hat einen höheren Betrag auf einer Kundentoilette in Kreuztal liegen lassen. Als er später zurückkehrt, ist das Geld weg.

Ein größerer Geldbetrag ist am Wochenende von der Toilette eines Supermarkets an der Marburger Straße in Kreuztal verschwunden.

Wie die Polizei am Montag, 21. Juni, mitteilt, hatte ein 77-Jähriger das Geld am Samstag, 19. Juni, zwischen 9.15 und 9.45 Uhr versehentlich auf der Toilette liegen lassen. Als er kurze Zeit später nachschauen und das Geld holen wollte, war es bereits weg.

Polizei in Kreuztal bittet um Hinweise

Das Bargeld befand sich in einem grün-blauen Stoffbeutel mit der schwarzen Aufschrift „O pacote da minha Maria“. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten in Kreuztal bitten Zeugen, sich unter 02732/909- 0 zu melden.

