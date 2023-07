Polizisten bringen den 47-Jährigen sofort in die JVA. (Symbolbild)

Kriminalität Kreuztal:Mann schraubt Regenrohr ab und kommt sofort in Haft

Eichen. Ein 47-Jähriger macht in Kreuztal einen Höllenlärm, als er ein Regenrohr stehlen will. Das hätte er besser nicht getan.

Am späten Sonntagabend, 9. Juli, haben Zeugen in Kreuztal einen mutmaßlichen Metalldieb aufgeschreckt und sofort die Polizei verständigt. Die Anwohner in der Schulstraße hatten zuvor Lärm von außen vernommen, teilt die Polizei mit.

Ein unbekannter Mann entfernte sich schließlich mit einem Rad. Dabei ragte aus seinem Rucksack ein längerer Gegenstand. Die Polizeistreifen trafen den 47-jährigen Radfahrer in Tatortnähe an. Zu diesem Zeitpunkt ragte nichts mehr aus seinem Rucksack heraus. Dafür lag ein Stück Kupferregenrohr nicht weit entfernt. Bei der Personendurchsuchung entdeckten die Beamten neben dem passenden Werkzeug auch noch eine Befestigungsschraube für das Rohr. Außerdem befand sich in einer weiteren Tasche eine Wascharmatur.

Polizei zieht Fahrrad, Regenrohr und Wascharmatur ein

Für das Fahrrad konnte der 47-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen. Daher wurden neben dem Kupferrohr auch die Armatur sowie das Rad sichergestellt. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Der 47-Jährige wurde festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten ihn Beamte sofort in die JVA. Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

