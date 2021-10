Kreuztal: Mann wird bei Wohnungsbrand in Buschhütten verletzt

Buschhütten. Zu einem Brand kam es am Montagnachmittag in Kreuztal-Buschhütten. Ein Mann wurde dabei verletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand an der Buschhüttener Straße in Kreuztal-Buschhütten ist am Montagnachmittag ein Mann verletzt worden. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um kurz vor 17 Uhr war die Feuerwehr zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Alle fünf Personen, die sich zum Ausbruch des Feuers in dem Haus befanden, konnten sich eigenständig ins Freie retten und wurden dort bereits von Einsatzkräften betreut.

Kreuztal: Feuerwehr geht unter Atemschutz ins Gebäude

Unter Atemschutz gingen Trupps ins Gebäude. Aus dem Fenstern im Dachgeschoss drang dichter Rauch. Mit Löschangriffen von innen und außen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Sehr schnell hatte es sich aber von der Küche auf einen Großteil der gesamten Wohnung ausgebreitet. Wie die Polizei erklärte, seien alle Wohnungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Kreuztal wurde angefordert, um geeignete Unterkünfte für die Bewohner zu finden. Neben den Rettungswagen des Rettungsdienstes war das DRK Kreuztal vor Ort.

Bereits sehr schnell wurde auch vom Deutschen Roten Kreuz die 3. Einsatzeinheit („3.EE“) des Kreises Siegen-Wittgenstein anfordert. Ehrenamtliche Helfer der DRK-Ortsvereine Siegen-Nord und Kaan-Marienborn waren für die Betreuung der betroffenen Familien zuständig. Die Feuerwehr war mit Einheiten aus Kreuztal, Buschhütten, Osthelden und Fellinghausen vor Ort. Zur genauen Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen.

