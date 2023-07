Kreuztal: Maschinenbaufabrik Georg „setzt weltweit Maßstäbe“

Buschhütten. Die Maschinenfabrik Heinrich Georg feiert 75-Jähriges – ein „klassisches“ Siegerländer Mittelstandsunternehmen, inklusive Weltmarktführerschaft.

Auf 75-Jähriges Bestehen blickt die Heinrich Georg Maschinenfabrik in diesem Sommer zurück. Gefeiert wurde bereits mit eine Kundentag im Werk in Buschhütten, an dem mehr als 130 Kunden und Geschäftspartner aus aller Welt teilnahmen. Bei einem Familientag mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Angehörigen waren laut einer Mitteilung des Unternehmens sogar mehr als 1100 Menschen dabei.

„Georg ist heute ein global agierendes, hoch diversifiziertes und dennoch weiterhin mittelständisches Hightech-Unternehmen“, heißt es weiter. „Als weltweit anerkannter Technologieführer für Maschinen und Anlagen in der Metallindustrie bietet es eine breite Produktpalette mit digitalen Lösungen und Services.“ Anlagen aus Kreuztal verarbeiten Bänder aus Stahl und Aluminium, aus denen zum Beispiel Bleche für Fahrzeuge oder Transformatoren für die Energieversorgung entstehen. Für das Schleifen der Walzen, die für die Herstellung der Bänder verwendet werden, stellt Georg vollautomatische, computergesteuerte Anlagen her.

„Heinrich Georg hatte sein Unternehmen am 20. Juni 1948 gegründet, am Tag der Währungsreform, als jede Bürgerin und jeder Bürger 40 DM erhielt“, heißt es im Rückblick. Die erste, damals noch handbetriebene Maschine, die „Liliput“, habe Bewehrungsstahl für die Bauindustrie gerichtet und geschnitten. Heute zählten „weltweit führende Hersteller von Band aus Stahl und Aluminium zu den Kunden sowie Service-Centres, die die Coils weiterarbeiten“. Der Bereich „Trafoanlagen“ sei „anerkannter Marktmarktführer und auch mit Walzenschleifmaschinen setzt das Unternehmen den Branchenstandard“. Niederlassungen hat Georg nach eigenen Angaben in nahezu allen Erdteilen.

Kreuztaler Familienbetrieb wird heute vom Enkel des Firmengründers geführt

Als mittelständischer Familienbetrieb, der heute von Mark Georg, Enkel des Firmengründers, geführt wird, ist das Unternehmen nach eigenem Bekunden „seit Anbeginn dem Siegerland verbunden“. Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammt aus der Region. Viele hätten bei Georg ihre Ausbildung absolviert oder an der Unit Siegen studiert, mehrere seien in der dritten Generation dabei. Einige hätten nach der Ausbildung bei Georg in anderen Städten studiert und seien nach Kreuztal zurückgekehrt. Auch viele Zulieferer und Partner seien im Siegerland beheimatet.

Beim Kundentag stellten Georg-Ingenieure in den Produktionshallen Anlagen vor. „An den meisten Marktständen ging es zunächst natürlich um den Maschinenbau, aber an vielen Marktständen standen Softwarelösungen im Vordergrund, die Produktionsprozesse digitalisieren“, schreibt das Unternehmen. Meist sei es um Automatisierung und Digitalisierung komplexer Produktionsprozesse gegangen: um vollautomatische Anlagen, digitale Zwillinge, Robotertechnik oder intelligente Softwarelösungen für die Effizienzsteigerung in der Produktion. „Die Automatisierungslösungen stießen bei den Besuchern auf hohes Interesse, denn unter dem Fachkräftemangel leiden Firmen nicht nur in Deutschland.“

Bei Georg in Kreuztal wandelt sich der klassische Maschinenbau ins Digitale

Mark Georg, Geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsleitung, sprach über den Wandel der Firma vom klassischen Maschinenbau in die digitale Welt seiner Kunden. „Ja, als traditionelles Maschinenbau-Unternehmen haben wir uns anfangs schwergetan mit Software und Digitalisierung“, räumte er ein. „Seit vielen Jahren sind wir jedoch diejenigen, die in unserer Industrie beständig die neuen Maßstäbe in Richtung Digitalisierung setzen. Digitale Zwillinge, vollautomatische Prozesse, Optimierung von Produktionsanlagen mit Dashboards oder Fernwartung mit ,Augmented Reality’ sind für uns heute so alltäglich wie früher ein 28er Maulschlüssel.“

Dem Anlass entsprechend hatte Mark Georg Gastredner eingeladen, die über aktuelle und zukünftige Entwicklungen referierten. Prof. Dr. Michael Grömling, Leiter des Clusters Makroökonomie und Konjunktur des Instituts der deutschen Wirtschaft, sprach über Herausforderungen der Industrie im Umfeld multipler Krisen, zum Beispiel Corona, Klimawandel, Kriege oder Wachstum der Weltbevölkerung: Wie stellen sich Unternehmen vor diesem Hintergrund neu auf? „Besonders für Maschinenbau-Unternehmen sieht er eine wichtige Aufgabe in der Produktion von Investitionsgütern, die der wachsenden Weltbevölkerung eine lebenswerte Umwelt bieten und sie mit lebensnotwendigen Produkten versorgen“, ist der Mitteilung zu nehmen.

Blick über den Tellerrand: Siegerländer Pragmatismus in der Wirtschaft

Der aus Fernsehinterviews bekannte Direktor des CAR Center Automotive Research, Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, beschrieb unter anderem revolutionäre Umwälzungen bei der Fahrzeugproduktion, bei der Dutzende Stahlbleche und Hunderte Schweißpunkte durch ein einziges aus flüssigem Aluminium gepresstes Bauteil ersetzt werden. Dr. Alexander Hoffmann, Gründer und CEO der Siegener statmath GmbH, stellte in seinem Vortrag den inflationär benutzten Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) vom Kopf auf die Füße: „Mit Siegerländer Pragmatismus beschrieb er praxisorientierte, funktionierende Lösungen“: „Das autonom fahrende Fahrzeug ist nach wie vor eine Herausforderung, aber einfache Prozesse bei der Optimierung industrieller Prozesse kann KI sehr gut.“

Tim Kleier, Leiter des Bereiches „Green Steel“ der SMS group, sprach über das weltweit erste Stahlwerk, das CO-neutral arbeiten wird. Er betonte jedoch auch, dass die Menschen sich langfristig auf einen weniger Stahl verbrauchenden Lebensstil einstellen müssen – dabei sei jede und jeder Einzelne gefragt. Die SMS group setze mit neuen Anlagen sowohl auf die Dekarbonisierung bei der Herstellung von Stahl als auch auf das Recycling und den mehrfachen Gebrauch (Reuse) von Produkten aus Metall in einer Kreislaufwirtschaft.

