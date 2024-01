Kreuztal: Mieser Diebstahl bringt Frau (83) um tausende Euro

Krombach In einem Laden wird einer Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Damit geht der wahre Schrecken erst los.

In einem Discounter in Krombach ist am 27. November vergangenen Jahres eine 83-Jährige Opfer eines Diebstahls geworden. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder einer Überwachungskamera, die eine Täterin zeigen sollen.

Laut Angaben der Beamten war die Frau gegen 11 Uhr in einem Geschäft an der Hagener Straße. Die Handtasche war für einen Moment unbeobachtet im Einkaufswagen. Dies nutzte ein Täter oder eine Täterin aus und klaute das Portemonnaie aus der offenstehenden Handtasche.

Hier sind die Fotos der Verdächtigen zu finden

Kurz danach hob eine Frau an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Nähe mehrfach Geld mit der EC-Karte aus dem Portemonnaie ab. Die Polizei spricht von insgesamt 3000 Euro. Das Kriminalkommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bilder der Überwachungskamera sind hier zu finden. Die Beamten nehmen Hinweise unter 02732/909-0 entgegen.

