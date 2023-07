Kreuztal: Mit 117 Sachen durch geschlossene Ortschaft gerast

Die Polizei kontrolliert in der Nacht auf Sonntag in Kreuztal (Symbolbild).

Ferndorf. Nach Abzug der Toleranz bleiben immer noch 63 km/h zu viel übrig: Eine nächtliche Raserei dürfte einen Autofahrer teuer zu stehen kommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23. Juli, führte die Polizeiwache Kreuztal eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Marburger Straße in Ferndorf durch.

Kurz nach 2 Uhr rauschte ein Verkehrsteilnehmer in die Kontrolle, so die Beamten am Montag: Beim Blick auf das Gerät blinkte eine Geschwindigkeit von 117 Stundenkilometern auf. Abzüglich der Toleranz blieben 113 km/h stehen, heißt es weiter: „Bei erlaubten 50 km/h war der Fahrer satte 63 km/h zu schnell.“ Nach Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Ein weiterer Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld rechnen, während drei Fahrer ein Verwarngeld erwartet.

