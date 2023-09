Kreuztal: Mit Fahrrad gegen Mülleimer – schwer verletzt

Kreuztal. Eine 53-jährige Fahrradfahrern ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die B 508 musste gesperrt werden.

Eine 53-Jährige aus Kreuztal ist am Montagabend auf der Marburger Straße mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste. Nach Auskunft der Polizei war sie gegen 18 Uhr in Richtung Innenstadt auf dem Bürgersteig gefahren. Dort stieß sie mit abgestellten Mülleimern zusammen und kam zu Fall. Dabei zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden mussten. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Da der Rettungswagen sowie das Fahrzeug des Notarztes unmittelbar auf der Fahrbahn standen, wurde die Marburger Straße zwischen Ernsdorfstraße und Schlehdornstraße gesperrt und der Verkehr über die Ferndorfer Straße umgeleitet. Nach rund einer halben Stunde konnte der Verkehr wieder durch die Polizei geregelt und einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

