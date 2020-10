Kreuztal: Mit Innovationen aus der Corona-Krise

Corona bremst die Wirtschaft aus. Dabei sind nicht nur die direkten Auswirkungen des Virus und der damit verbundenen Beschränkungen Grund für die Flaute. Viele Firmen fahren in der Krise einen Sparkurs, was zu einer Verschärfung der Situation führt. Auch das Maschinenbauunternehmen Georg aus Kreuztal ist betroffen, doch die Geschäftsführung setzt trotzdem konsequent auf Investitionen – und hat damit Erfolg.

Die Chance in der Corona-Krise

Weltweit agieren viele Unternehmen wegen der coronabedingten Krise zögerlich, was Investitionen in neue Anlagen angeht. Laufende Aufträge – beispielsweise auf weltweiten Baustellen – können aufgrund der starken Reisebeschränkungen nur schwer oder teilweise gar nicht bearbeitet werden.

Viele Unternehmen in Südwestfalen sind mit ihren weltweiten Verflechtungen von der Auftrags- und Auslastungsflaute betroffen – so auch das Kreuztaler Maschinenbauunternehmen Georg. In vielen Bereichen gibt es auch dort Kurzarbeitsregelungen und Kostensenkungsprogramme.

Doch die Kreuztaler möchten die Chance in der Krise nutzen. Frühzeitig hat die Geschäftsführung entschieden, die Pandemiezeit zu nutzen, um den Weg vom reinen Maschinenbauer zum intelligenten Prozessoptimierer weiterzugehen. Seit Jahren treibt das Unternehmen diesen Wandel voran, in der Coronazeit nun besonders intensiv.

Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie begann Georg deshalb mit starken Investitionen in die Neu- und Weiterentwicklung der breiten Produktpalette. Dabei profitieren die Kreuztaler von der bereits im vergangenen Jahr gegründeten „auftragsunabhängigen Innovationsabteilung“: Sechs Mitarbeiter entwickeln in diesem „Think Tank“ digitale Zukunftskonzepte und setzen sie gemeinsam mit den Entwicklern und Konstrukteuren der verschiedenen Produktbereiche des Unternehmens um.

Zum Unternehmen Die Heinrich Georg Maschinenfabrik GmbH ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen. Über 500 Mitarbeiter arbeiten in drei Produktbereichen und weltweiten Niederlassungen für die Firma aus Kreuztal.

So konnten im „Corona-Jahr“ gezielt viele Neuerungen auf den Weg gebracht werden. Insbesondere geht es dabei um Maschinen, die dank digitaler Automatisierungslösungen den Kunden möglichst viel Leistung bei minimalem Personaleinsatz bieten – das ideale Konzept für die Pandemie.

Bedeutender Auftrag aus China

So konnte Georg in den vergangenen Wochen Kundenaufträge in allen Produktbereichen einfahren – unter anderem einen bedeutenden Auftrag aus China zur Lieferung von mehreren hochautomatisierten Trafoanlagen.

„Natürlich ist Corona noch lange nicht vorbei. Aber wir haben Licht am Ende des Tunnels“, sagt. Geschäftsführer Mark Georg. Offensichtlich seien einige Unternehmen wieder bereit zu investieren, so Georg. Darin erkennt er erste Anzeichen, dass sich die pandemiebedingte Durststrecke bald dem Ende neigen wird. Vorsichtig optimistisch blickt der Unternehmer in die Zukunft. „Zu verdanken haben wir das auch dem Vertrauen unserer Kunden, die in die Stabilität und Innovationskraft aus Kreuztal vertrauen“, sagt Mark Georg.

