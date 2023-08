Kreuztal: Mit Nike-Mütze Zigaretten aus Edeka gestohlen

Zwei Kartons Zigaretten traögt der Mann davon, so die Polizei. (Symbolbild)

Buschhütten. Zwei Kartons Zigaretten klaut ein Unbekannter aus einem Kreuztaler Edeka-Markt. Der Mann haut ab, dann wird der Diebstahl bemerkt.

Zwei Kartons Zigaretten hat ein bislang Unbekannter am Montag, 21. August, im Edeka-Getränkemarkt an der Alten Schulstraße in Buschhütten gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann gegen 19 Uhr im Kassenbereich des Ladens zu. Anschließend flüchtete er unerkannt. Kurz darauf stellte ein Mitarbeiter den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Verdächtiger trägt graue Jeans und braune Schuhe

Der Verdächtige ist laut Beschreibung zwischen 20 und 30 Jahre alt und kräftig. er trug eine schwarze Nike-Basecap, eine schwarze Nike-Jacke, einen schwarzen Nike-Rucksack sowie eine graue Jeans und braune Schuhe. Hinweise nehmen die Beamten unter 02732/909-0 entgegen.

