Kreuztal: Motorschaden – Feuerwehr rückt zu Öleinsatz aus

Oberhees. Die Feuerwehr wird nach Oberhees gerufen: Ein Auto hat Öl verloren, die Heesstraße wird gesperrt.

Vermutlich ein Motorschaden an einem Pkw hat am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr für einen Einsatz für die Feuerwehr Fellinghausen und Osthelden gesorgt. Auf der Heesstraße in Oberhees fanden die Einsatzkräfte einen Ford, der halb auf dem Gehweg, halb auf Straße stand und über mehrere Meter Öl verloren hatte. Mit Ölbindemitteln wurde dieses abgestreut und später weggefegt.

Der Pkw-Fahrer erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass es während der Fahrt plötzlich geraucht habe und er den Wagen sofort rechts geparkt habe. Mit dem Notruf wurden Feuerwehr und Polizei dann auf den Weg geschickt. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm und schnell wieder weg war, sperrte die Feuerwehr kurzzeitig noch die Heesstraße. Dadurch konnte der Mitarbeiter eines Siegener Abschleppunternehmens den nicht mehr fahrbereiten Pkw sicher auf den Abschleppwagen ziehen.

