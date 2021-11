Kreuztal: Müllcontainerbrand – Feuerwehr löscht an 2 Stellen

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Montag in der Fritz Erler Siedlung in Kreuztal gleich zu zwei Brandstellen ausrücken.

Kreuztal. In Kreuztal brannten gleich mehrere Müllcontainer zeitgleich, sodass die Feuerwehr an verschiedenen Stellen löschen musste.

In der Nacht zu Montag brannte es in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal fast zeitgleich an zwei verschiedenen Stellen. Sechs Müllbehälter aus Kunststoff gerieten in Brand.

Kurz nach zwei Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die auch nach wenigen Minuten an der Brandstelle in der Kattowitzer Straße eintraf. Die Wehrleute des ersteintreffenden Löschfahrzeugs begannen mit den Löscharbeiten – dort brannten in einem Betonunterstand gleich vier Großcontainer.

Zeitgleich erhielt die Feuerwehr die Nachricht, dass nur wenige hundert Meter weiter im Eggersten Ring zwei weitere Container in Flammen standen. An beiden Brandstellen musste die Feuerwehr neben Wasser auch Löschschaum einsetzen, um den Müll in den Containern zu ersticken.

