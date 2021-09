Kreuztal:Müllsünder liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Kreuztal. Ein Mann wirft nachts mehrere Abfallkisten in Kreuztal von der Bockenbacher Brücke in den Wald – und wird dabei von der Polizei beobachtet.

Einen mutmaßlichen illegalen Müllentsorger haben Beamte der Autobahnpolizeiwache Freudenberg in der Nacht zu Montag, 13. September, gegen 3.30 Uhr gestellt.

Die Polizisten ertappten den Mann auf dem Seitenstreifen der HTS-Talbrücke Bockenbach auf frischer Tat. Der schwarze BMW X5 war zuvor aufgefallen, weil er kurz vor der Talbrücke Bockenbach auffällig langsam wurde. Laut Angaben der Beamten stoppte der Mann seinen Wagen, aktivierte die Warnblinkanlage und wartete, bis kein Auto mehr im Sichtbereich war. Anschließend flogen 13 Styropor-, sieben Kunststoff- und sechs Holzkisten über die Brüstung der Talbrücke in den darunter liegenden Wald. Der Mann schaltete die Warnblinkanlage wieder aus und fuhr weg.

Immer wieder Abfall in Kreuztal illegal entsorgt

Als die Polizei ihn anhalten wollte, missachtete er die Anhaltezeichen und fuhr einfach weiter. Am darauf folgenden Parkplatz folgte der Mann dem Streifenwagen zwar zunächst auf den Ausfädelungsstreifen – doch nur, um dann wieder in Richtung HTS zu beschleunigen, als die Polizei die Abfahrt erreicht hatte. Beim dritten Versuch folgte der BMW-Fahrer dem Streifenwagen dann.

In einer ersten Aussage gab der 43-Jährige aus Siegen an, dass er zwar zwei weiße Kisten in den Wald geworfen habe. Das habe er allerdings noch nie zuvor gemacht. Die Anhaltezeichen habe er nicht verstanden. Er habe das Fahrzeug zwar als Streifenwagen erkannt, aber nicht gewusst, was er bei dem Schriftzug „Stopp Polizei“ machen solle. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Die Polizei berichtet, dass immer Gewerbemüll in Form von Styropor-, Kunststoff- und Holzkisten von verschiedenen Talbrücken auf der HTS geworfen worden würde und in den Wäldern entlang der Strecke landete.

