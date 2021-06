Kreuztal: Musik, Theater und Tanz in Dreslers Park

The Four Fabs machen den musikalischen Auftakt bei Kreuztalsommer in Dreslers Park.

Kreuztal. Umsonst und draußen: In Dreslers Park in Kreuztal wird es an neun Sommer-Sonntagnachmittagen endlich wieder Kultur geben.

Kreuztalkultur stellt ein Sommerprogramm in Dreslers Park mit neun Veranstaltungen vor. Vom 20. Juni bis 29. August sind fünf Konzerte zu erleben, deren Bandbreite von Pop, Rock und Irish Folk bis hin zu Jazz, Blues, Chanson und Musikkabarett reichen. Zusätzlich wird es in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Kreuztal zwei Veranstaltungen für Kinder geben und auch das Tanztheater Kreuztal der städtischen Tanzschule Spitzentanz wird an einem Sonntag im Park zu sehen sein.

Neun Sonntage

Sonntag, 20. Juni, 16 Uhr: Theater – „Motte will Meer“, ein ökologisches Musiktheaterstück von Jessica Jahning für Kinder von vier bis elf Jahren.

Sonntag, 27. Juni, 16 Uhr: The Four Fabs – Paying Tribute to the Fab Four. Sänger Christoph Heese, Pianist Fabian Petzold sowie Michael Grossenbacher und Florian Schnurr an Kontrabass und Schlagzeug lassen die Musik der Beatles in kreativen Jazz-Arrangements wieder aufleben.

Sonntag , 4. Juli , 16 Uhr: STOUT – Irish Folk neu definiert. STOUT waren bereits 2019 zu Gast in Kreuztal . Sie kreieren einen Sound zwischen Tradition und Moderne, zwischen Folk und anderen Genres.

Sonntag, 11. Juli, 16 Uhr: Lucy van Kuhl & Lorenzo Riessler – Dazwischen. Seit Oktober 2018 ist Lucy van Kuhl bei Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ unter Vertrag. Sie kombiniert Klavierkabarett mit Chansons.

Sonntag, 25. Juli, 16 Uhr: Woodstock & More – (G)old Pieces Wolf Wiedemann & Thomas Görres. Manchmal fängt Wolf Wiedemann an, alte Songs auszugraben. Gerne aus der Zeit von Woodstock, freier Liebe und Flower Power.

Benno und Max sind ein weltweit einzigartiges Entertainment-Duo Foto: Stadt Kreuztal

Sonntag , 8. August, 16 Uhr: Benno & Max – Genie oder Wahnsinn. Benno und Max sind ein weltweit einzigartiges Entertainment-Duo. Ihre Vielseitigkeit aus Moderation, Artistik, Stunt Show, Comedy und Zauberei wurde bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet.

Sonntag, 15. August, 16 Uhr: Hartmut Sperl Trio feat. Judith Adarkwah. Die drei Jazzer Florian Schnurr, Stefan Schwarzinger und Hartmut Sperl improvisieren aus Leidenschaft. Judith Adarkwah ist eine der beliebtesten Sängerinnen der Region. Die junge Sängerin versteht es Soul- und Jazztitel unverkennbar zu veredeln

Sonntag , 22. August, 16 Uhr: Oliver Steller spricht und singt Gedichte für Kinder. „Olli“ und seine Gitarre „Frieda“ spielen mit Gedichten von klassischen und zeitgenössischen Dichtern.

Sonntag, 29. August, 16 Uhr: Dance & Sing. Unter der Leitung von Britta Papp (Choreographie und Gesamtleitung) und Lars Dettmer (Regie) haben die Tänzerinnen und Tänzer des Tanztheaters Kreuztal ihre Augen geöffnet. Für eine neue Welt nach der Pandemie.

Corona, Regen, Kunstsammlung

Für den Zutritt gelten die jeweils aktuellen Vorgaben der Corona-Schutzverordnung. Derzeit erhalten Geimpfte, Genesene und negativ getestete Zuschauer erhalten bei Einlass eine Eintrittskarte. Negativtests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Einlass ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Verlegung der Veranstaltung bei Regen in die Weiße Villa ist nicht möglich, sie würde dann abgesagt. Aktuelle Infos am Veranstaltungstag: 02732 /5 13 21. An den Veranstaltungstagen ist die Gelbe Villa mit der Kunstsammlung Kreuztal von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

