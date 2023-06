Kreuztal: MVZ Kredenbach hat wieder eine Frauenärztin

Kredenbach. Elke Blümel nimmt zum 1. Juli ihren Dienst in der Praxis im ehemaligen Kredenbacher Krankenhaus auf. Das Angebot wird erweitert.

Die Gynäkologie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Kredenbach freut sich über eine neue Ärztin: Elke Blümel nimmt zum 1. Juli ihren Dienst in der Einrichtung im ehemaligen Kredenbacher Krankenhaus auf.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Lange Jahr Kliniktätigkeit

Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe kommt aus dem Ruhrgebiet. Ihren beruflichen Werdegang startete sie als Hebamme und studierte parallel Humanmedizin an der Universität Witten-Herdecke. Nach langjähriger Kliniktätigkeit entschloss sie sich 2019, als Fachärztin in den ambulanten Bereich zu wechseln. Viele Patientinnen kennen sie bereits als tätige Frauenärztin im Siegerland.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal stellt Weichen für Versorgung mit Hausärzten +++

Engpässe bei gynäkologischer Versorgung

In Kredenbach tritt Elke Blümel die Nachfolge von Gudrun Schemel an, die vor einem Jahr aus dem MVZ ausgeschieden war. In der Zwischenzeit übernahm Dr. Claudius Schöngart die Vertretung, sodass eine Vakanz in der frauenärztlichen Praxis vermieden werden konnte. „Unser ausdrücklicher Dank gilt Dr. Schöngart für seine geleistete Arbeit“, sagt MVZ-Geschäftsführerin Jessica Pfeifer. Dass man mit Elke Blümel nun eine erfahrene Ärztin in Vollzeit gefunden habe, sei angesichts der schwierigen Situation bei der gynäkologischen Versorgung in der Region eine „gute Nachricht für sehr viele Patientinnen“.

+++ Lesen Sie auch: Happy End in Kreuztal: Hausärztin saß beinahe auf der Straße +++

Dysplasie-Sprechstunde und Koloskopie

Neben den bisherigen Leistungen der Vor- und Nachsorge, Verhütungsberatung und Schwangerenvorsorge bietet Elke Blümel eine zertifizierte Dysplasie-Sprechstunde an. Ab September können Termine zur Abklärungskolposkopie bei auffälligen Vorsorgeabstrichen vergeben werden. Dazu steht ein modernes Vidan-2-Videokolposkop zur Verfügung, auf dem die Patientin auf Wunsch die Untersuchung auf dem Bildschirm mitverfolgen kann. Frauen in all ihren Lebensphasen medizinisch kompetent in angenehmer Atmosphäre zu betreuen, liegt der Ärztin besonders am Herzen. Um dies zu gewährleisten, werden die Räume der Gynäkologie in Kürze komplett renoviert und mit weiteren hochmodernen medizinischen Geräten ausgestattet, erläutert MVZ-Geschäftsführerin Jessica Pfeifer.

Kontakt: 02732/209 600, mvz-kredenbach@diakonie-sw.de; Sprechstunden: montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland