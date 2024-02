Kreuztal: Nachbarn sehen Funken fliegen und handeln

Eichen Aus dem Schornstein eines Hauses im Kreuztaler Stadtteil Eichen stieben Funken. Das bleibt glücklicherweise nicht unbemerkt.

Zu einem Kaminbrand mussten am späten Montagabend, 5. Februar, die Kräfte der Feuerwehr Kreuztal und Eichen in die Straße Am Sonnenhang ausrücken.

Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, nachdem sie Funkenflug aus dem Schornstein des Wohnhauses wahrgenommen hatten. Auch beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte wehten Funken aus dem Kamin in die Abendhimmel. Wegen der über dem Hausdach verlaufenden Stromleitung bestand zuerst keine Möglichkeit, die Drehleiter einzusetzen.

Kreuztaler Feuerwehr nutzt Schornsteinfeger-Werkzeug

Stattdessen gelangte der Trupp über eine tragbare Leiter auf die Dachstufen zur Schornsteinöffnung. Mit entsprechendem Schornsteinfeger-Werkzeug reinigten Einsatzkräfte den Kamin und brachten den Glanzruß über eine Kontroll-Öffnung im Keller nach draußen.

