Kreuztal: Neubau für Kreishandwerkerschaft beginnt

Kreuztal Neues Bürogebäude mitten in Kreuztal direkt neben dem Rathaus: Drei wichtige Adressen kommen in die Innenstadt.

Der Neubau an der Ecke Siegener Straße/Roonstraße hat begonnen. In das dort entstehende viergeschossige Bürogebäude werden die Kreishandwerkerschaft, das Jobcenter und das städtische Sozialamt einziehen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Die Kreishandwerkerschaft verlässt ihr „Haus des Handwerks“ am Siegener Löhrtor, das Gelände dort wird Teil des Uni-Campus Unteres Schloss Süd. Das Jobcenter zieht aus dem ehemaligen Siebau-Gebäude in der Heesstraße um. Die Stadt Kreuztal braucht mehr Platz für ihr Sozialamt; die direkte Anbindung an das Jobcenter soll auch Wege verkürzen. Für die Stadtverwaltung ist es bereits die zweite Dependance im Zentrum; auch im Gebäude der Sparkasse hat sie Büroräume bezogen. Bauherrin ist die Bad Laaspher Bauunternehmung Bernshausen, die mit dem Freudenberger Projektentwickler Stephan Henrich zusammenarbeitet. Handwerkerschaft und Stadt werden Eigentum an dem Neubau erwerben, das Jocenter wird Mieter. Im Frühjahr 2025 soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Früher gab es hier Autos

Auf dem Grundstück stand ein lange leer stehendes Wohnhaus, das zuletzt noch als Lagerraum genutzt wurde, außerdem ein Verkaufspavillon, den ein Gebrauchtwagenhändler gemietet hatte. Ausstellungsraum und Waschstraßen gehörten ursprünglich zu Ford Hadem. Das Geschäft wurde 2000 geschlossen. Ford Nebel trat die Nachfolge an, allerdings nur auf der anderen Seite der Bahnschranke am Hauptstandort neben dem Kaufhaus Wagener. Das Grundstück an der Ecke Roonstraße kaufte die Stadt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland