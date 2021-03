Kreuztal: Neuer Weg in die Stadt wird im Juni fertig

Kreuztal. Der Fußweg vom Kreisel am Erbstollen bis zur Dreifachhalle wird ab Montag gesperrt.

Die Umgestaltung der Stählerwiese zwischen dem Kreuztaler Schulzentrum und der Fritz-Erler-Siedlung startet in den dritten Bauabschnitt. Dazu wird in den nächsten Wochen der bestehende Gehweg verlegt sowie die Aufenthalts- und Wiesenflächen gestaltet. Im Zuge der Bauarbeiten muss der Fußweg vom neuen Kreisel am Erbstollen bis zur Sporthalle voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt im Zeitraum vom 29. März bis 17. Mai. Fußgänger müssen in der Zeit die Umleitung über die Straße „Am Park“ sowie „Zum Erbstollen“ nutzen.

Überdachter Treffpunkt und Trainingsfläche

Im dritten Bauabschnitt wird der bestehende Gehweg abgebrochen und das dabei anfallende Material direkt vor Ort von einer mobilen Recyclinganlage aufgearbeitet und in Teilen wieder als Tragschichtmaterial unter den neuen Fußweg eingebaut. Dieser wird in den kommenden Wochen gepflastert und an den neuen barrierearmen Bypassweg in der Stählerwiese angeschlossen. Der Bypassweg orientiert sich an dem „Trampelpfad“, der vor allem von Schülerinnen und Schülern gerne genutzt wurde.

Zudem wird die überdachte Aufenthaltsfläche im oberen Bereich der Wiese errichtet. Hier entsteht zusätzlich zu einigen Sitzmöglichkeiten auch eine kleine Freitrainingsfläche, die ein weiteres Angebot zu dem bestehenden Bolzplatz darstellt. Ebenso wird in diesem Bauabschnitt die neue Beleuchtung installiert, die Wiesenflächen modelliert und Ansaatarbeiten vorgenommen. Durch das Anpflanzen von verschiedenen Obstgehölzen sowie großflächigen Strauchbepflanzungen, Uferstauden und regionalen Wiesensaatgutmischungen entlang des Stählerbaches soll künftig eine ansprechende und insektenfreundliche Grünfläche entstehen.

Verbindung zwischen Stadt und Erler-Siedlung

„Die Stählerwiese ist ein wichtiges Verbindungsstück zwischen Fritz-Erler-Siedlung und dem Sport- und Bildungscampus am Schulzentrum. Die Wege werden von vielen Kreuztalerinnen und Kreuztalern häufig genutzt. Ich freue mich, dass wir die zuvor abgefragten Wünsche und Anregungen der Bürger hier umsetzen und so eine deutliche Aufwertung des Areals erzielen können“, sagt Bürgermeister Walter Kiß.

Die Maßnahmen werden im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes „Kreuztal Mitte“ umgesetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa 1,36 Millionen Euro. 75 Prozent der Gesamtkosten werden durch Mittel des Förderprogramms „Soziale Stadt“ und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gedeckt. Die restlichen Kosten werden durch die Stadt Kreuztal getragen. Voraussichtlich im Juni kann die Maßnahme fertiggestellt werden.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.