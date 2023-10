Kreuztal: Nur kleiner Seniorenbeirat für eine kurze Amtszeit

Kreuztal. Weil sich nicht genügend Kandidaten fanden, kommt der neue Kreuztaler Seniorenbeirat ohne Wahl ins Amt.

Der neue Seniorenbeirat hat sein Amt angetreten, Am 30. September endet die Wahlperiode des zuletzt amtierenden Gremiums. Für den Start in die neue Wahlperiode war eigentlich eine Wahl vorgesehen, die mangels ausreichender Kandidatenfindung jedoch nicht notwendig war. Die zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für das Ehrenamt bereit erklärten, wurden zwischenzeitlich zu Beiratsmitgliedern ernannt.

Stadtrat Patrick Zöller bedankte sich im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des neuen Seniorenbeirates bei Ralf-Sigurd Katz als Sprecher des Vorstandes, bei allen ausscheidenden Mitgliedern des Seniorenbeirats sowie bei Andrea Hasenstab, die die Tätigkeiten des Seniorenbeirates aus der Stadtverwaltung heraus maßgeblich unterstützt: „Sie haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass die Seniorenarbeit in der Stadt Kreuztal engagiert mit Leben erfüllt wurde. Mit ihrer tatkräftigen Unterstützung und Organisation haben Sie die Interessen der älteren Menschen in Kreuztal in vorbildlicher Weise vertreten. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich“, so Zöller.

Ralf Sigurd Katz ist auch Sprecher des neuen Seniorenbeirats

Ausgeschieden sind Manfred Albertin, Friedrich Bäumer, Reinhard Büttner, Heinz Hermann Katz, Walter Mai, Wolfgang Narjes, Erwin Schumacher, Martin Spies, Helmut Stähler, Peter Krause, Hartmut Klein und Rainer Schmidt. Mit einer Vorstellungsrunde und Vorstandswahlen startete im Anschluss die konstituierende Sitzung des neuen, paritätisch zusammengesetzten Gremiums. Ralf-Sigurd Katz wird auch weiterhin die Sprecherfunktion des Vorstandsteams einnehmen. Ihm werden im Vorstand Bernd Stahlschmidt, Monika Freiberg und Sigrid Lorsbach zur Seite stehen.

Stadtrat Zöller wünschte allen Mitgliedern des neuen Seniorenbeirates für ihre Tätigkeit gutes Gelingen: „Bereits in der Vergangenheit funktionierte die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und dem Seniorenbeirat sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch für die kommende Zeit gelingen wird.“ Weitere Beiratsmitglieder für die Wahlperiode 2023 bis 2025 sind Elfrun Bernshausen, Hartmut Gardlo, Reiner Hübel, Fritz-Ulrich Knipp, Rudolf Müller und Jutta Siebel. Der Beirat setzt sich neben diesen gewählten stimmberechtigten Mitgliedern zusätzlich aus entsandten stimmberechtigten Mitgliedern verschiedener sozialer Institutionen zusammen.

