Kreuztal: Obdachloser bleibt in brennender Unterkunft

Feuerwehr und Rettungsdienst sind in der Zitzenbachstraße in Ferndorf im Einsatz.

Ferndorf. In der städtischen Unterkunft für Obdachlose in Ferndorf brennt ein Sofa. Der Bewohner will das Haus nicht verlassen.

In einer Erdgeschoss-Wohnung in der städtischen Unterkunft für Obdachlose an der Zitzenbachstraße hat es am Dienstagabend gebrannt. Um 23.23 Uhr wurden Feuerwehrkräfte aus Kreuztal, Ferndorf und Dahlbruch alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren einige Personen noch im Gebäude, die auf Rufen der Feuerwehr ihre Wohnungen verließen. Der Mann, in dessen Wohnung aus noch ungeklärter Ursache ein Sofa in Brand geraten war und für eine starke Verrauchung gesorgt hatte., weigerte sich allerdings. Der augenscheinlich nicht zurechnungsfähige Mann konnte durch gutes Zureden von Feuerwehr und Rettungsdienst am Ende dazu überredet werden, sich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen zu lassen.

Brennende Kleidung und Sofa aus dem Fenster geworfen

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Lage in der Wohnung und konnte verkohlte Kleidungsstücke und kurz danach auch das Sofa durch ein Fenster ins Freie befördern. Dort wurde das Sofa abgelöscht. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar.

