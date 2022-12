Kreuztal: Öleinsatz für Feuerwehr in Krombach

Krombach. Motoröl ist am Freitagnachmittag über den Bürgersteig der Hagener Straße in Krombach gelaufen.

Ölhaltige Flüssigkeit ist am Freitagnachmittag vom Platz einer Kfz-Werkstatt an der Hagener Straße über den Bürgersteig in einen Regeneinlauf gelaufen. Die Feuerwehr aus Krombach setzte dann mit Bindemitteln einen kleinen Deich, um die Flüssigkeit in einen rund 50 Meter weiter gelegenen Gully zu leiten. Zudem wurde der Leiter der Feuerwehr Kreuztal Jan Kleine sowie der Leiter des Bauhofs der Stadt Kreuztal mit in Bewegung gesetzt.

Beide trafen wenig später ebenfalls an der Einsatzstelle ein. Von dort wurde der Geschäftsführer der Werkstatt angerufen. Die Spezialreinigungsfirma Metras aus Drolshagen musste mit einer Kehrmaschine den Gehweg reinigen. Da der Werkstattbetrieb seit dem 19. Dezember in Betriebsferien ist, könnte ein dort zeitweise abgestelltes Fahrzeug das Motoröl verloren haben.

