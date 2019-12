Kreuztal. Ein 16-Jähriger hat keinen Führerschein, sein 18 Jahre alter Freund ist auf einem gestohlenen Motorrad in Kreuztal unterwegs.

Kreuztal: Ohne Führerschein auf gestohlenem Moped unterwegs

Die Polizei erwischet die beiden mitten in der Nacht. Wie die Beamten mitteilen, fielen ihnen die beiden in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr auf, als die jungen Männer mit leichten Motorrädern in der Kreuztaler Stadtmitte herumfuhren.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 16-Jährige ohne Führerschein mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Motorrad stammt aus Einbruch in Gartenhütte

Bei dem 18-Jährigen stellte sich die Sachlage etwas komplizierter dar: Das Motorrad ist nicht zugelassen und gehört ihm auch nicht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige kurz zuvor im Rheinsberger Weg in eine verschlossene Gartenhütte eingebrochen war und dort das Motorrad entwendet hatte.

