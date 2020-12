Kreuztal: Ordinationsgottesdienst in der Kreuzkirche

Kreuztal. Pfarrerin Mirjam Klein wird durch Superintendent Peter-Thomas Stuberg in Kreuztal ordiniert.

Pfarrerin Mirjam Klein ist durch Superintendent Peter-Thomas Stuberg in der Kreuzkirche in Kreuztal ordiniert worden. Pfarrer Thies Friedrichs und der ehemalige Mentor von Pfarrerin Klein, Pfarrer Armin Kunze, wirkten als Assistenten mit.

Seit mehr als einem Jahr ist Pfarrerin Mirjam Klein in der Kirchengemeinde als Pfarrerin im Probedienst tätig. „Sie ist in der Gemeinde gut angekommen“, sagt Pfarrer Thies Friederichs. Bei der Ordination beauftragt die Landeskirche eine Theologin oder einen Theologen mit der Verkündigung sowie der Verwaltung der Sakramente, also der Taufe und des Abendmahls. Sie ist Voraussetzung für die Übernahme einer Pfarrstelle.

Zuhören und verkündigen

In seiner Predigt hob der Superintendent des Kirchenkreises Siegen ie verantwortungsvollen Aufgaben des Pfarrdienstes hervor. Bei all den Fähigkeiten wie zuzuhören, zu sehen, zu trösten und zu verkündigen, benötige es besonders die befreiende Gegenwart des Heiligen Geistes, so der Superintendent. Diese Freiheit zu verkündigen und zu erleben, wie diese bei den Menschen Raum greife, gehört wohl zu den schönsten Erfahrungen im Pfarrdienst, so der Superintendent.

Mirjam Klein predigte über die Bedeutung der Adventszeit. Auch wenn diese Vorfreude in diesem Jahr gedämpfter erscheine, sei allein das Wunder von der Geburt Jesu ein Grund, diese teils kindliche Vorfreude aufleben zu lassen.

Ab Mitte Dezember wird Pfarrerin Mirjam Klein ihren Dienst unterbrechen und in Mutterschutz und Elternzeit gehen. Pfarrerin Mirjam Klein wurde in Wuppertal geboren und wuchs in Sprockhövel am Rande des Ruhrgebiets auf. Sie studierte in Bochum Theologie und absolvierte ihr Vikariat in Ennepetal.

