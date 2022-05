Am Robertsweiher in Osthelden sollen Stellplätze für drei Wohnmobile angelegt werden..

Tourismus Kreuztal plant neue Wohnmobilplätze am Robertsweiher

Osthelden. Am Robertsweiher in Osthelden sollen künftig Gäste mit Wohnmobilen übernachten dürfen. Über den Plan wird jetzt beraten,.

Am Robertsweiher sollen Wohnmobilstellplätze angelegt werden. Standort soll der Wanderparkplatz sein, der mit einer Ver- und Entsorgungsstation für drei Wohnmobile ausgestattet wird. Das schlägt die Verwaltung dem Infrastrukturausschuss vor, der am Montag, 23. Mai, 17 Uhr, in der Turn- und Festhalle Buschhütten tagt.

Die Bezahlung für die Nutzung der Versorgungseinrichtungen wird sowohl mittels Münzer als auch mittels App möglich sein. Installiert werden eine Frischwassersäule, einer Abwassersäule für Schwarzwasser (fäkalienhaltiges Abwasser) und eine Abflussrinne für Grauwasser (fäkalienfreies Abwasser, zum Beispiel aus der Dusche). Zusätzlich wird eine Stromsäule installiert. Die technischen Installationen sollen möglichst vandalismussicher aus Edelstahl hergestellt werden. Die restliche Fläche steht weiterhin als Parkplatz für Erholungssuchende zur Verfügung.

Dorfverein Osthelden übernimmt Patenschaft

Der Dorfverein Osthelden habe in Aussicht gestellt, die Patenschaft der Stellplätze zu übernehme, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die Bauarbeiten, die mit rund 80.000 Euro kalkuliert werden, wird der städtische Baubetriebshof ausführen. Bisher sind Kreuztals einzige Wohnmobilstellplätze am Heugraben.

„Da sich das Heestal als herausragender Natur- und Erholungsraum touristisch attraktiv darstellt, ist die Anlage von Wohnmobilstellplätzen im Bereich des Robertsweihers aus Sicht der Verwaltung eine sinnvolle Ergänzung der städtischen Tourismusinfrastruktur.“

