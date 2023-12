Kreuztal: Plötzlich knallt‘s – dann bleibt der Lkw stehen

Kredenbach Ein Hydraulikschlauch an einem Lastwagen in Kreuztal platzt. Das sorgt für jede Menge Öl auf der Marburger Straße.

Ausgelaufenes Öl hat am Montag, 4. Dezember, Teile der Marburger Straße in Kredenbach verschmutzt. Wie sich vor Ort herausstelle, war an einem Lastwagen, der aus einer Firmenausfahrt auf Höhe des Einkaufszentrums gefahren war, der Schlauch der Lenkhydraulik geplatzt.

Nach einem lauten Knall war die Weiterfahrt vorbei. Der Fahrer rollte den Lkw noch ein Stück zurück, so dass er nicht die Fahrbahn blockierte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten mit Pylonen die Gefahrenstelle. Verkehr allerdings hatte das Öl schon auf rund 200 Metern in Richtung Kreuztal verteilt. Mit Ölbindemitteln konnte ein weiteres Ausbreiten eingedämmt werden.

Unternehmen reinigt Marburger Straße

Über den Chef der Kreuztaler Feuerwehr, Jan Kleine, wurde ein Reinigungsunternehmen beauftragt, die mit einer Spezialkehrmaschine die Reinigung der Straße übernehmen sollen. Auch an dem Lastwagen wurde in der Zwischenzeit gearbeitet, mit dem Ziel, den defekten Hydraulikschlauch vor Ort zu erneuern und den Lkw so weiterfahren lassen zu können. Die Absperrung der Marburger Straße wurde von der Polizei übernommen.

