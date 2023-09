Kreuztal: Polizei rettet junge Katze – aus Einmachglas

Das Kreuztaler Kätzchen gerät in eine echte Notlage.

Kreuztal. Wortwörtlich zu tief ins Glas geschaut hat eine Katze in Kreuztal. Sie steckt mit dem Kopf in einem Glas fest – bis die Polizei einschreitet.

„Katze im Glas“ lautete das etwas ungewöhnliche Einsatzstichwort für Polizei und Feuerwehr am Freitagabend, 22. September. Ein Passant in der Kattowitzer Straße in Kreuztal war laut Angaben der Beamten auf das Katzenjunge aufmerksam geworden.

Das Tier war offenbar herrenlos unterwegs gewesen und hatte beim Streunen wortwörtlich zu tief ins Glas geschaut. Nun steckte das Köpfchen des Kätzchens fest in einem Einmachglas und ließ sich nicht wieder herausziehen. Als eine Streifenwagenbesatzung das Jungtier vor Ort entgegennahm, war es bereits sichtlich geschwächt.

Tier erholt sich auf Kreuztaler Polizeiwache

Das Einmachglas konnte behutsam entzweigeschlagen werden und das Katzenjunge war befreit. Das Tier konnte sich zunächst auf der Polizeiwache in Kreuztal erholen und es ging dem Kleinen anschließend auch sichtlich besser, so die Beamten weiter. Da kein Besitzer bekannt war, wurde das Katzenjunge dem Tierheim in Siegen übergeben.

