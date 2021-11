Kreuztal: Polizisten retten durchgefrorenen Welpen „Filipp“

Kreuztal. Junger Hund am Loher Weiher in Kredenbach ausgesetzt. Er fasst Vertrauen zu Kreuztaler Polizisten, die päppeln ihn wieder hoch – und „taufen“ ihn

Kreuztaler Polizisten haben am Freitagmorgen, 26. November, einen kleinen Hund gerettet. Das junge Tier war offenbar ausgesetzt worden, ein aufmerksamer Zeuge hatte sich auf der Wache Kreuztal gemeldet: Er hatte den durchgefrorenen jungen Hund am Loher Weiher in Kredenbach gefunden.

Die Beamten machten sich umgehend auf den Weg, um das Jungtier zu retten. Das war anfangs von der Rettungsaktion wenig begeistert, berichtet die Polizei, aber nach etwas Zeit vertraute er den Polizisten, die ihn spontan auf den Namen „Filipp“ tauften. Auf der Wache angekommen gab es neben den üblichen Streicheleinheiten auch eine kleine Stärkung. Filipp wurde mittlerweile ans Tierheim übergeben, wo er aufgepäppelt wird.

