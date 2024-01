Kreuztal: Räuber hält Opfer (55) Pistole an den Kopf

Ferndorf Ein Paar, das in Kreuztal unterwegs ist, wird von einem Duo bedroht. Die beiden sollen Geld herausrücken. Ein Täter hat eine Waffe in der Hand.

Ein älteres Ehepaar ist am Freitagabend, 19. Januar, auf der Ferndorfer Straße in Ferndorf bedroht worden. Die beiden Täter flüchteten letztlich ohne Beute, teilt die Polizei mit.

Demnach befanden sich gegen 22.15 Uhr eine 61-jährige Frau und ihr 55-jähriger Ehemann zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Auf der Ferndorfer Straße kurz hinter der Ecke Auf der Schlenke wurde das Ehepaar von zwei jungen Männern angesprochen, die sich seit geraumer Zeit hinter dem Ehepaar befunden haben sollen. Einer der Männer habe eine Pistole in der Hand gehabt, so die Beamten.

Die Täter forderten Bargeld. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der Täter dann sogar die Waffe an den Kopf des 55-Jährigen gehalten. Als daraufhin die 61-Jährige laut um Hilfe rief, flüchteten die beiden Männer in Richtung Ernsdorfstraße in Kreuztal. Verdächtiger eins ist laut Beschreibung etwa 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er trug eine schwarz glänzende Jacke und hatte eine kleine dunkle Pistole dabei, die nach Plastik aussah, so die Polizei. Der zweite Verdächtige ist etwa gleich alt und gleich groß. Er trug laut Beschreibung eine schwarz-weiße Jacke.

Kreuztaler Polizei greift Jugendliche auf und findet Spielzeugpistole

Die Geschädigten alarmierten sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten in Tatortnähe zwei Jugendliche angetroffen werden. In der Nähe fanden die Einsatzkräfte zudem eine Plastikspielzeugpistole. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Personen wurden zunächst mit zur Polizeiwache genommen. Die Kriminalpolizei übernahm sofort die Sachbearbeitung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen wieder entlassen.

Bei den derzeitigen Ermittlungen geht es nun auch darum, inwieweit gegen die beiden Jugendlichen ein Tatverdacht zu begründen ist oder sich dieser erhärten lässt, so die Beamten weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kreuztal unter 02732/909-0 zu melden.

