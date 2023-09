Kreuztal: Rasanter Fahranfänger säbelt Ampel um

Bei dem Unfall am Ende der Langenauer Brücke in Kreuztal-Buschhütten entsteht hoher Sachschaden.

Buschhütten. Der 18-Jährige kommt mit so viel Tempo von der Langenauer Brücke, dass die Ampel auf ein Anliegergrundstück fliegt.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf der Siegener Straße in Kreuztal-Buschhütten einen Verkehrsunfall mit einem großen Sachschaden verursacht. Der Mann aus Buschhütten war aus Richtung Kreuztal gekommen und hatte wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Ende der Langenauer Brücke auf Höhe der Einmündung Langenauer Straße die Kontrolle über seinen Audi verloren.

Der Pkw kam von der Straße ab, prallte gegen einen Ampelmast einer Fußgängerampel, die abbrach und einige Meter auf einem Grundstück zum Liegen kam. Der Pkw geriet auf den Bürgersteig und walzte noch einen Elektroschrank der Ampel um. Erst nach rund zehn Metern kam er völlig beschädigt zum Stillstand. Dabei hatte der 18-Jährige, der mit zwei weiteren jungen Männern im Auto saß, noch viel Glück. Denn der Wagen verfehlte nur knapp einen massiven Baum am Fahrbahnrand.

Totalschaden – demoliertes Auto wird mit Kran geborgen

Wie durch ein Wunder blieben die drei Insassen bei dem Unfall unverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, ein Transport ins Krankenhaus war nach Aussage der Polizei aber nicht erforderlich. Die Feuerwehr war ebenfalls mit an die Einsatzstelle gerufen worden. Sie kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, klemmte am Fahrzeug die Autobatterie ab und stelle vor Ort den Brandschutz sicher. Am Audi entstand Totalschaden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Die Siegener Straße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

