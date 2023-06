Kreuztal: Rat vor neuem Streit um Stadthallen-Wiederaufbau

Kreuztal. Die SPD will die Debatte um die Standortsuche für ein neues Bürgerforum abbrechen. Das hat Folgen für Gesamtschule und Gymnasium.

Die Stadthalle soll an ihrem alten Standort wiederaufgebaut, Gymnasium und Gesamtschule sollen um eine vierte Ebene aufgestockt werden. Mit diesem Antrag will die SPD-Fraktion in der Ratssitzung am Donnerstag, 22. Juni, die Diskussion um den Standort einer neuen Stadthalle abbrechen.

Der Infrastrukturausschuss hatte zuletzt beschlossen, den Parkplatz Stählerwiese und den Parkplatz Roonstraße als Standorte untersuchen zu lassen. In diesem Fall könnte für Gymnasium und Gesamtschule - anstelle der Aufstockung – ein Erweiterungsbau an der Stelle der Stadthallen-Ruine errichtet werden. Die Alternativen würden „um ein Vielfaches teurer“ als der Wiederaufbau, zusammen mit Planungs- und Bauzeit würde es fünf bis sechs Jahre dauern, bis Schulräume und Stadthalle zur Verfügung stünden. Das sei „nicht verantwortbar“.

