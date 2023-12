Kreuztal: Renault nach Auffahrunfall enorm beschädigt

Das Auto muss nach dem Unfall in Ferndorf abgeschleppt werden.

Ferndorf In Ferndorf staut sich der Verkehr. Das bemerkt ein Autofahrer offenbar zu spät und es kommt, wie es kommen musste.

Bei einem Auffahrunfall in Ferndorf ist ein Renault Scenic am Montag, 18. Dezember, so stark beschädigt worden, dass ein Abschleppunternehmen für die Bergung geordert werden musste. Die beiden beteiligten Autofahrer blieben unverletzt.

Wie die Polizei mitteilte, staute sich der Verkehr ab Höhe der Star-Tankstelle. Den Stau hat der 79-jährige Fahrer eines Renault Scenic wohl zu spät erkannt und fuhr mit seinem Wagen auf einen Mercedes auf, der ebenfalls in Richtung Kredenbach unterwegs war. Am Steuer saß ein 64-Jähriger. Durch die bis zum Eintreffen der Polizei noch auf der Fahrbahn stehenden Unfallfahrzeuge, kam es zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.



