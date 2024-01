Kreuztal: Rohr zerrissen – Kaufland komplett evakuiert

Kreuztal Plötzlich heult der Feueralarm im Kreuztaler Kaufland-Markt. Alle müssen raus. Ein Brand aber ist nicht der Auslöser.

Weil durch die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage ein Ablassrohr der Sprinkleranlage des Kaufland-Marktes in Kreuztal geplatzt ist, musste am Donnerstag, 11. Januar, die Feuerwehr anrücken.

„Ausgelöste Brandmeldeanlage“ stand auf den Meldern der Einsatzkräfte. Wegen des akustischen Alarms in dem Markt an der Marburger Straße erfolgte auch ein Räumungsalarm, mit der Folge, dass alle Kunden und Beschäftigte das Gebäude umgehend verlassen mussten. Auslöser des Einsatzes war aber kein Feuer oder mutwilliges Einschlagen eines Druckknopfmelders, sondern ein geplatztes Rohr.

Kreuztaler Feuerwehr stoppt Wasseraustritt

Im hinteren Bereich des Marktes an der Aus- und Einfahrt in Richtung Ziegeleifeld wurden die Einsatzkräfte fündig. Dort spritzte ordentlich Wasser aus dem defekten Rohr der Sprinkleranlage. Als weitere Maßnahme galt es, das Ventil unterhalb des kaputten Rohrstücks abzuschiebern. Das gelang auch und somit konnte der Wasseraustritt gestoppt werden. Parallel stellten weitere Einsatzkräfte die Brandmeldeanlage wieder scharf, die Kunden und Mitarbeiter durften zurück in den Laden. Ein Fachunternehmen muss sich nun um die weiteren Reparaturarbeiten kümmern, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Alexander Stracke.

