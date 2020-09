Kreuztal: Rollerfahrer rutscht – und wird schwer verletzt

Krombach. Ein Rollerfahren rutscht in einer Rechtskurve bei der Brauerei in Krombach und stürzt.

Ein 58-Jähriger ist am Freitag gegen 12 Uhr mit seinem Motorroller in Krombach verunglückt. Er fuhr auf der Hagener Straße in Richtung Olpe, als er in Höhe der Krombacher Brauerei in einer scharfen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und stürzte.

Der Rollerfahrer verletzt sich dabei schwer und wird durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

