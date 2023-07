Kreuztal: Sattelzug rammt Golf – 23-Jährige schwer verletzt

Kreuztal. Ein 40-Tonner fährt über die Langenauer Brücke in Kreuztal, eine junge Autofahrerin auf der Gegenspur biegt links ab – mit fatalen Folgen.

Mit erheblichen Verletzungen musste am Freitagmorgen eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden: Beim Abbiegen hatte sie einen Sattelzug übersehen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Gegen 8 Uhr befuhr ein 68-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonnen-Sattelzug die Siegener Straße von Kreuztal aus in Richtung Buschhütten. Dabei kam ihm die 23-Jährige mit ihrem VW Golf entgegen. Auf der Langenauer Brücke wollte die junge Frau nach links in die Hüttenstraße abbiegen, scheint dabei aber nach bisherigem Kenntnisstand nicht auf den Sattelzug geachtet zu haben. Der Lkw rammte den Golf auf der Beifahrerseite, wobei das rechte Vorderrad komplett von der Achse abgerissen wurde und der Pkw erst nach rund zehn Metern zum Stillstand kam. Durch den Aufprall sowie umherfliegende Glassplitter wurde die 23-Jährige verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden, am Lkw erheblicher Sachschaden: Die Polizei geht von insgesamt rund 20.000 Euro aus.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland