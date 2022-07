Kreuztal: Schlauch platzt – Schwertransport bleibt liegen

Ein geplatzter Schlauch stoppt den nächtlichen Schwertransport in Krombach.

Krombach. Öl ergießt sich auf die Fahrbahn: Ein Schwertransport muss seine Fahrt in Kreuztal unterbrechen. Die Olper Straße wird komplett gesperrt.

Wegen eines geplatzten Hydraulikschlauchs musste ein Schwertransport in Krombach am Mittwochabend, 27. Juli, zwangsläufig eine Pause einlegen.

Die Olper Straße war für die Dauer ab dem Kreisverkehr auf der Krombacher Höhe sowie an der Hagener Straße komplett gesperrt. Während der Fahrt hatte der Fahrer des 203 Tonnen schweren Gespanns gemerkt, dass der Auflieger absackte. Schnell war klar, dass ein Hydraulikschlauch geplatzt sein musste. An der leichten Steigung kurz nach dem Kreisverkehr in Krombach blieb der Schwertransport dann stehen.

Kreuztal: Begleit-Unternehmen setzt Ölsperre

Ausgelaufenes Hydrauliköl war bereits vor dem Eintreffen der um 23.39 Uhr alarmierten Feuerwehreinheiten aus Krombach, Ferndorf, Kreuztal und Kredenbach von den Mitarbeitern eines Begleitfahrzeug-Unternehmens abgestreut worden. Auch eine Ölsperre an einem Gullydeckel hatten sie gesetzt. Somit war die Arbeit für die Feuerwehr auch recht übersichtlich.

Die Besatzung des Löschfahrzeugs aus Kredenbach konnte schon auf der Anfahrt den Einsatz wieder abbrechen. Mitarbeiter einer Spedition übernahmen sofort die Reparatur und wechselten den kaputten Hydraulikschlauch aus. Im Anschluss musste ein Spezialunternehmen mit einer Kehrmaschine den Bereich reinigen.

Die defekte Stelle wird repariert. Foto: Kai Osthoff

Die Olper Straße ist voll gesperrt. Foto: Kai Osthoff

