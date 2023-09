Kreuztal: Schon wieder – mit 143 km/h über HTS gerast

Die Polizei kontrolliert auf der HTS in Kreuztal die Geschwindigkeit. (Symbolbild)

Kreuztal/Wilden. Wieder blitzt die Polizei auf der HTS. Wieder sind viele Autofahrer erheblich zu schnell unterwegs: einer ganz besonders.

143 Stundenkilometer hatte ein VW drauf, als er in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Donnerstag, 7. September, auf dem Kreuztaler Abschnitt der HTS fuhr.

Erlaubt sind laut offiziellen Angaben dort nur 80 km/h. Nun drohen dem Fahrer zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte sowie 600 Euro. Drei weitere Fahrzeuge waren ebenfalls derart zu schnell, dass auch ihren Fahrern ein Fahrverbot droht.

Mit 88 Sachen mitten durch Wilden

Von knapp 3700 gemessenen Fahrzeugen waren 481 zu schnell, also mehr als jedes achte Fahrzeug. In Wilden – dort wurde am Donnerstag auf der Freier Grunder Straße kontrolliert – dürfte zumindest einen Pkw-Fahrer ein Fahrverbot erwarten. Er war mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Insgesamt blitzte es dort 115 Mal.

