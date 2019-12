Die Schüler des Städtischen Gymnasiums in Kreuztal engagieren sich für das „Friedensdorf International“ in Oberhausen.

Schule Kreuztal: Schüler sammeln Kleiner für Jugendliche in Not

Kreuztal. Die Schüler des Städtischen Gymnasiums Kreuztal engagieren sich seit Jahren mit einer Kleidersammlung für das „Friedensdorf International“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreuztal: Schüler sammeln Kleiner für Jugendliche in Not

Der Einsatz von Schülern für das „Friedensdorf International“ in Oberhausen gehört schon seit Jahren zur Tradition des Städtischen Gymnasiums Kreuztal. Seit der Projektwoche 2014 engagieren sich Schüler zunehmend intensiv für das Hilfsprojekt, so dass in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf zum offiziellen Schulprojekt erklärt wurde.

Die Hilfseinrichtung holt kranke und verletzte Kinder, die in ihren Heimatländern medizinisch nicht versorgt werden können, aus Kriegs- und Krisengebieten nach Deutschland, wo sie medizinisch und therapeutisch behandelt werden, um dann wieder zu ihren Familien zurückzukehren. Um wertvolle Hilfe zu leisten, organisieren jedes Jahr im Herbst die Schüler der Jahrgangsstufe sieben eine Kleidersammlung für die Kinder und Jugendlichen des Friedensdorfes. Gesammelt werden Kinder- und Jugendkleidung, Schuhe, Gürtel, Bettwäsche, Handtücher, Wolldecken und Gehhilfen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.