Kreuztal: Söhne Mannheims kommen – wir haben Karten

Buschhütten Die Söhne Mannheims präsentieren eines ihrer besonderen Piano-Konzerte in Kreuztal. Wir verlosen für den Auftritt drei mal zwei Tickets.

Seit mehr als 25 Jahren gelten die Söhne Mannheims als eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Ein multikulturelles Musikerkollektiv, das jede Note mit Herzblut schreibe. Das Siegerländer Publikum kann sich vom Können des Ensembles am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr im Campus Buschhütten überzeugen. Und: Wir verlosen für den Auftritt drei mal zwei Tickets.

Nach 18 Gold- und acht Platinalben, nach Tourneen durch Clubs und Hallen, nach Höhen und Tiefen, haben die Söhne Mannheims nach der pandemiebedingten Live-Auszeit ihr Comeback gefeiert: mit neuen Stimmen neuen Hits und neuen Projekten wie Söhne Mannheims Piano, teilt der Veranstalter dazu mit. Mit dabei ist Söhne Mannheims-Gründungsmitglied Claus Eisenmann mit seiner Tenor-Stimme, die Söhne-Youngster Dominic Sanz und Karim Amun mit ihren Soul-Stimmen, der langjährige Söhne-Sänger und Produzent Michael Klimas, Singer/Songwriter Giuseppe „Gastone“ Porrello mit seiner Reibeisenstimme und der wortgewaltige Söhne-Rapper Metaphysics sowie Pianist Florian Sitzmann.

Hier gibt es die Tickets für Söhne Mannheims zu gewinnen

Wer kostenlos dabei sein will, kann an unserer Verlosung teilnehmen. Einfach mitmachen und mit ein wenig Glück gewinnen. Viel Spaß! Tickets gibt es im Vorverkauf für mindestens 33,70 Euro, an der Abendkasse werden wenigstens 39 Euro fällig.

