Kreuztal spart viel Geld: Sonne produziert Strom für Schulen

Kreuztal. Nach nur ein paar Monaten ist die Photovoltaikanlage bezahlt. Das macht Lust auf mehr, sogar auf der Spitze von Windrädern.

„Besser geht’s doch gar nicht mehr.“ So kommentiert Harald Görnig (CDU) die Rechnung, die die Stadt für die demnächst installierte Photovoltaikanlage auf dem Dach der Erweiterungsbaus der Clara-Schuman-Gesamtschule aufmacht: 92.000 Kilowattstunden Strom werden damit im Jahr erzeugt – das ist fast ein Fünftel des Jahresverbrauch von 505.000 Kilowattstunden im gesamten Schulzentrum.

Würde die Stadt die Anlage selbst bezahlen, hätte sie die Investitionskosten durch Stromersparnis innerhalb von drei Jahren erwirtschaftet. Da die Stadt aber nur zehn Prozent bezahlt und der Rest aus Fördermitteln des Landes kommt, holt sie ihren Einsatz „bereits nach wenigen Monaten“ wieder heraus, wie es in der Mitteilung an den Infrastrukturausschuss heißt. Ihre Stromkostenersparnis rechnet die Stadt in 21 Jahren auf eine Million Euro hoch. Voraussetzung für die Förderung ist, dass 80 Prozent des erzeugten Stroms selbst verbraucht werden. Tatsächlich sieht die Anlage keine Einspeisung des Stroms ins Leitungsnetz vor. „Das war früher immer das Argument gegen Photovoltaik auf Schulgebäuden“, erinnert Harald Görnig: In den Ferien würde dort zu wenig vom erzeugten Strom verbraucht.

460 Standorte untersucht – acht bleiben übrig

Ursprünglich sollte die Anlage auf dem Dach der Dreifachhalle aufgebaut werden. Die Stadt hat sich dann aber für das Schuldach entschieden, das gerade saniert wird. Dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Anlage nicht für Reparaturarbeiten abgebaut werden muss. Im Oktober soll die Photovoltaikanlage fertiggestellt sein.

Insgesamt rund 460 Grundstücke hat die Verwaltung darauf untersucht, ob auf die Freiflächen-Photovoltaikanlagen oder zumindest Solar-Carports aufgestellt werden können. „Waldgebiete und landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbereich sind von der Betrachtung ebenso ausgeschlossen worden wie Flächen, die sich für die Bebauung mit Wohn- oder Gewerbegebäuden eignen“, erklärt die Verwaltung in ihrer Vorlage das Auswahlverfahren. Den Vorrang bekommen sollten bereits versiegelte Flächen wie zum Beispiel Parkplätze. Acht mögliche Standorte sind übrig geblieben: für Solar-Carports der Park-and-Ride-Platz am Bahnhof Kreuztal, die Freibadparkplätze Eichen und Krombach und – nach der Freibadsanierung – Buschhütten, die Friedhofsparkplätze Littfeld und Eichen, für Photovoltaikanlagen die Gewerbegebiete Auf dem Heidfelde (Krombach) und Hinterste Kuhlen (Kreuztal).

Stadt Kreuztal schlägt Türme von Windrädern vor

Prüfen will die Stadt nun, ob der Betreiber des Stromnetzes den an diesen Stellen erzeugten Strom einspeisen kann und ob sich Investoren für den Betrieb der Anlagen finden. Jochen Schreiber (SPD) regt an, auch an Bürgerbeteiligung an den Anlagen zu denken. „Eine Superidee“, findet Harald Görnig (CDU), der allerdings Vandalismusschäden an den meist abgelegenen Standorten fürchtet. „Wir haben doch auch städtische Dächer.“ Den Vorrang sollten Anlagen haben, wo der erzeugte Strom direkt werden kann, fordert Görnig weiter – zum Beispiel durch den Betrieb von Ladesäulen, regt Michael Kolodzig (SPD) an. Dieter Gebauer (Grüne) sieht das Heidfeld als geeigneten Standort für eine Bürgeranlage.

Bisher abgewartet hat die Stadt die Vorgaben, die im neuen Landesentwicklungsplan erwartet werden. Ihrerseits regt die Stadt an, Solaranlagen auch auf die Türme von Windrädern zu setzen. „Dies könnte Flächenüberdeckungen einsparen oder ansonsten einer größeren Effizienz bei der Energieerzeugung dienen.“

