Kreuztal: Spektakuläre Übung für angehende Notfallsanitäter

Feuerwehr und die Auszubildenden zum Notfallsanitäter des DRK Siegen-Wittgenstein üben an einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hagener Straße in Kreuztal-Eichen.

Eichen. Verletzten-Darsteller der Weidenauer DLRG steuern die realistischen Schmerzensschreie bei.

Dunkler Rauch drang aus einem Oberlicht an einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hagener Straße in Kreuztal-Eichen. Wenige Minuten später rollte auch schon ein erstes Fahrzeug der Feuerwehr an, dann wurde es hektischer. Immer mehr Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, DRK und dann auch noch ein Streifenwagen der Polizei parkten auf der Hauptstraße.

40 „echte“ Einsatzkräfte von der Feuerwehr

Der Rauch wurde immer dichter, drang zu diesem Zeitpunkt auch schon aus einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes, in dem sich einst ein Obst- und Gemüseladen befand. Mittlerweile waren auch schon Trupps unter Atemschutz in Gebäudeinnere vorgedrungen. Der Brand befand sich nach einer ersten Erkundung im Heizungskeller. Von dort musste auch gleich schon eine Patientenrettung vorgenommen werden.

Plötzlich lief auch schon ein junger Mann umher, hatte offenbar Brandverletzungen und schrie laut um Hilfe. Er hustete stark und konnte dann von den angehendenden Notfallsanitätern des DRK Siegen-Wittgenstein behandelt werden. Bei den Verletzten handelte es sich um Mimen des RUND (Realistischen Unfall- und Notfalldarstellung) der DLRG-Ortsgruppe Weidenau. Die Verletzungen waren geschminkt, die Verletzten wurden von Darstellen gespielt, die ihre Rolle wirklich gut machten. Die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr-Einheiten Eichen, Kreuztal, Krombach und Littfeld waren auch alle echt. Nur wenige wussten an diesem Abend gegen 18.28 Uhr, dass es sich bei der Meldung „Feuer 4 – Kellerbrand in Eichen, 1 vermisste Person + 1 Verletzte“ nur um eine Übung handelte.

Sogar die Drehleiter aus Kreuztal rückt an

Stellenweise kam sogar der Verkehr auf der Hagener Straße zum Stillstand. Eine Streifenwagenbesatzung, die extra für diese Übung abgestellt worden war, regelte den Verkehr und leitete die Autos über Nebenstraßen um. Im weiteren Verlauf wurden die Fahrzeuge einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Viele Blicke der Autofahrer versuchten während der langsamen Vorbeifahrt einen Überblick zu verschaffen. Und als dann auch noch die Drehleiter aus Kreuztal anrückte und eine Person über den Korb aus einer Dachgeschosswohnung rettete, war das abendliche Spektakel komplett. Ganz zur Freude wieder Beobachter, die sich die Übung aus der Nähe und von der anderen Straßenseite anschauen.

