Kreuztal: Stadtbibliothek wird weiter modernisiert

Kreuztal. Die Kreuztaler Bibliothek führt einen neuen Katalog, einen neuen Ausweis und ein neues System ein. Die Umstellung führt zu kurzzeitigen Ausfällen

Ein neuer Katalog mit ansprechender Benutzeroberfläche erwartet ab dem 24. Juli alle Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek Kreuztal. Damit einher kommt ein neuer Ausweis im EC-Karten-Format, der wesentlich stabiler ist als der aktuelle und mit einem RFID-Chip ausgestattet ist, wie auch alle Medien.

Kreuztaler Stadtbibliothek mit benutzerfreundlichem Angebot

Die Stadtbibliothek Kreuztal ist 2015 in großzügige helle Räumlichkeiten direkt am Roten Platz umgezogen, im letzten Jahr wurde die Homepage modernisiert. Da digitale Dienste wie zum Beispiel die Onleihe mit mehr 75.000 e-Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist es wichtig, auch beim Katalog neue Wege einzuschlagen. „Die Bibliothek hat schon mit ihrem Umzug in die Stadtmitte enorm an Bedeutung gewonnen, das wird unter anderem daran deutlich, dass sich die Nutzerzahl seitdem verdoppelt hat. Ich wünsche mir, dass das neue System von LMS-Cloud die Bibliothek und ihre Angebote für noch mehr Menschen zugänglich macht“, so Bürgermeister Walter Kiß.

Im Katalog sind nun alle Onleihe-Medien sichtbar und können direkt entliehen werden. Auch das Benutzerkonto zeigt sowohl die physischen, als auch die digitalen Ausleihen. „Das erleichtert den Überblick für alle, die beide Angebote nutzen“, freut sich Annamarie Escher-Schenkschuck, zuständig für die digitalen Ressourcen der Stadtbibliothek. Die bedienerfreundliche Oberfläche war ein wichtiges Kriterium für den Umstieg.

Service in Kreuztal kurzzeitig nicht nutzbar

Zu allen Medien werden Cover angezeigt, die Anwender haben zahlreiche Filtermöglichkeiten und es kann z.B. gezielt nach den beliebten Antolin-Büchern gesucht werden. „Die Cloud-Lösung ermöglicht den Mitarbeiterinnen, auch aus dem Homeoffice auf das Bibliothekssystem zuzugreifen, was aktuell mit der Arbeit in zwei Kontaktgruppen sehr hilfreich ist. Ebenfalls möglich wäre eine ‚mobile Bibliothek‘ z.B. mit einem Lastenfahrrad, welches mit Medien beladen, Altenheime, Schulen oder das Freibad im Sommer ansteuern kann. Diese Idee trage ich schon eine ganze Weile mit mir herum“, verrät Bibliotheksleiterin Linda Donalies, „mit unserem neuen Bibliothekssystem schaffen wir Voraussetzung, so etwas aufzubauen.“

Um alle Daten in die Cloud übertragen zu können, wird vom 20. bis zum 23. Juli das Bibliothekssystem abgeschaltet. Auch die Onleihe ist in diesem Zeitraum nicht nutzbar. Am Dienstag, 21. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, bleibt die Bibliothek zwecks Mitarbeiterschulung geschlossen. Ab dem darauffolgenden Freitag stehen alle Systeme wieder zu Verfügung und die Ausweise können kostenlos ausgetauscht werden.

