Kreuztal: Starkregen lässt Keller in Fachwerkhaus volllaufen

Kreuztal. Starkregen hat in Kreuztal und Umgebung binnen kurzer Zeit für mehrere Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Ein Gebäude war besonders betroffen.

Starkregen und Gewitter haben am Freitagabend für Feuerwehr-Einsätze im Kreisgebiet gesorgt.

So wurde die Feuerwehr Fellinghausen zu einer überfluteten Straße gerufen. Beim Eintreffen war das Wasser aber wohl schon abgelaufen. Anders als in einem Keller – beziehungsweise einem Wohnhaus – an der Ziegeleistraße in Ferndorf. Dort war auf der Fahrbahn von den enormen Wassermassen ein Kanaldeckel hochgedrückt worden. Der war schnell wieder eingesetzt. Deutlich länger dauerte es, einen vollgelaufenen Keller leerzupumpen. Die Bewohner des betroffenen Fachwerkhauses waren in der Zwischenzeit damit beschäftigt, das Regenwasser mit Schrubbern und Putzlumpen aus den Räumen zu entfernen.

