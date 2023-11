Kreuztal: Stromleitung angehauen – plötzlich wird‘s finster

Bei Bauarbeiten an der Marburger Straße in Kreuztal kommt es zum Stromausfall.

Kreuztal Bei Bauarbeiten an der Marburger Straße geschieht das Malheur, das dem einen oder anderen eine längere Pause verschafft.

Für rund eine Stunde hatten zahlreiche Privathaushalte und Firmen in Teilen von Kredenbach und Ferndorf am Dienstag keinen Strom. Grund war ein beschädigtes Kabel an der Baustelle an der Marburger Straße in Kredenbach.

Gegen 9.15 Uhr gingen die Lichter und jegliche Stromgeräte aus. Die Ursache war schnell gefunden, die Verursacher hatten sich auch kurz nach dem Vorfall bereits beim Energieversorger Westnetz gemeldet. Für die Vorbereitung von Pflasterarbeiten hatten ein Mitarbeiter der Baufirma einen Erdspieß an der Abzweigung Marburger Straße Ecke Amselweg in die Erde geschlagen. Nach rund 30 Zentimetern hatte er ein 10 kV-Stromkabel getroffen.

Kreuztaler Zahnärztin schickt Beschäftigte in die Pause

Funken schlugen aus dem Boden, es rauchte. Dann war der Strom in zahlreichen Gebäuden weg. Dem Arbeiter ist glücklicherweise nichts passiert. „Bei uns standen auf einmal die Bohrer still, die Lichter und Computer gingen aus“, erklärte die Zahnärztin Dorothee Kemper, die nur wenige Meter von der Großbaustelle entfernt ihre Praxis hat. Nach einem Anruf bei Westnetz handelte sie schnell: „Da eventuell von bis zu zwei Stunden Stromausfall die Rede war, habe ich meine Mitarbeiterinnen alle nach Hause geschickt. Nach der Mittagspause kommen dann alle wieder“, so Kemper weiter.

Da die Mitarbeiter von Westnetz nach dem Vorfall schon recht schnell vor Ort waren und über ein Trafohäuschen eine Umleitung schalten konnten, war nach rund einer Stunde der Strom wieder da. Die Ausschachtungsarbeiten des beschädigten Kabels fanden kurz nach dem Vorfall statt, die Reparatur ist für Mittwochmorgen geplant, wie ein Netzbetriebsmeister gegenüber dieser Zeitung erklärte

