Kreuztal: Tatort-Kommissar zeigt seine weiche Seite

Stefan Jürgens tritt in der Weißen Villa in Kreuztal auf. (Archivbild)

Kreuztal Stefan Jürgens tritt in der Weißen Villa in Kreuztal auf – als Sänger. Wir verlosen drei mal zwei Tickets für den Abend.

Stefan Jürgens plus Klavier und Bibliothekssessel sind die Zutaten für einen besonderen Konzertabend in Kreuztal. Der Künstler tritt am Freitag, 9. Februar, 20 Uhr in der Weißen Villa auf – und wir verlosen drei mal zwei Tickets.

Nachdem Stefan Jürgens in den 1990er Jahren mit der Mutter aller Comedyshows „RTL-Samstag-Nacht“ das erste Mal so etwas wie Kultstatus erreicht hatte, ist er eigentlich nicht mehr richtig auf die Bremse getreten. Schon seine Schauspielkarriere hat ihm dazu wenig Gelegenheit gelassen. Doch weder seine Erfolge als Berliner Tatort Kommissar Hellmann oder als Major Ribarski in der Soko Wien/Donau, noch seine mehr als 30 Filme decken seine künstlerische Bandbreite vollständig ab.

Hier gibt es die Karten für Kreuztaler Auftritt von Stefan Jürgens

Mit 16 Jahren hat er eigene Songs geschrieben. Seit 2002 veröffentlichte er sieben Studioalben. Mit seinem aktuellen Album „So viele Farben“ tourt Stefan Jürgens nun in Begleitung seines Musikers Ralf Kiwit durch Österreich und Deutschland. Seine Songs sind Reisen durch seine Gefühls- und Gedankenwelt in einer unruhigen Zeit, wie der Veranstalter mitteilt. Seine Konzerte seien emotionale Wechselbäder voller Poesie, scharfzüngiger Komik, stiller Momente und hymnischer Kraft.

Mit ein wenig Glück können unsere Leser kostenlos dabei sein. Einfach hier mitspielen und vielleicht zwei von sechs Karten gewinnen. Viel Spaß. Ansonsten gibt es Tickets auf kreuztal-kultur.de für 26,90 Euro im Vorverkauf oder für 30 Euro an der Abendkasse.

