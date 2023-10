Kreuztal: Tausende kommen zum Kürbisfest auf den Irlenhof

Ferndorf. Noch den ganzen Sonntagnachmittag ist der Irlenhof in Ferndorf offen. Es gibt viel zu erleben.

Einige tausend Besucher lockte am Wochenende das Kürbisfest auf dem Irlenhof in Ferndorf an. Rund 70 Helferinnen und Helfer unterstützten tatkräftig, damit die Menschen nicht allzu lange an den verschiedenen Ständen auf ihr Essen warten mussten. Kürbissuppe, Kürbiswaffeln, Fleischkäse und Würstchen, Fritten, Popcorn – satt wurde man an den beiden Tagen.

Sogar mit Feuershow

Alles drehte sich um die runden Gewächse. Die Besucher konnten Kürbisse kaufen, diese bunt verzieren und schnitzen oder einfach nur bewundern. Mit zu den Highlights bei den Kindern zählte wie in den vergangenen Jahren die große Hüpfburg aus Heu. Meterhoch konnten die Kletten, sich mit Heu bewerfen und einfach rumtoben. Auch Ponyreiten und die vielen Tiere in den Ställen zogen die Blicke auf sich und luden zum Streichen ein. Hühner anfassen, viel über die verschiedenen Eiergrößen erfahren, Infos über Bienen und Wildtiere einholen.

An den beiden Tagen gab es keine Langeweile. Eine Feuershow, natürlich abseits vom trockenen Heu und Stroh, bot Frank Neuser. Das Wetter spielte an beiden Tagen bestens mit und die beiden Hofbetreiber Florian und Felix Stücher waren sichtlich zufrieden.

