Kreuztal: Über B 508 gerast – Mann und zwei Kinder verletzt

Beim Abbiegen von der Marburger Straße in den Aherhammer in Kreuztal-Ferndorf kommt es zu dem Zusammenstoß.

Ferndorf. Ein 18-Jähriger war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beim Abbiegen stößt er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Verkehrsbehinderungen und drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr. Nach ersten Angaben war ein 18-jähriger Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Kreuztal gekommen und wollte nach rechts in die Straße Aherhammer abbiegen. Dabei geriet er zu weit nach links und stieß mit einem VW Golf zusammen. Dessen Fahrer kam aus der Straße Aherhammer und wollte nach links auf die Marburger Straße fahren.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Audifahrer sowie zwei elfjährige Jungen in dem Fahrzeug nach derzeitigem Stand leicht und kamen ins Krankenhaus. Der Golffahrer blieb unverletzt. Weil der Audi nicht mehr fahrbereit war, wurde in Abschleppunternehmen für die Bergung bestellt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Neben der überhöhten Geschwindigkeit wird zudem noch wegen eines möglichen Fehlers beim Überholen auf der Marburger Straße ermittelt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland