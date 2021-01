Kreuztal und Hilchenbach: Jugendliche setzen sich ein

Kreuztal/Hilchenbach Der Lions Club Kreuztal hat vierJugendliche aus Kreuztal und Hilchenbach ausgezeichnet, die sich besonders engagieren.

Ehrenamtliches soziales Engagement junger Menschen, für das es auch in unserer

Region zahlreiche Beispiele gibt, bleibt meist im Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung. Der Kreuztaler Lions-Club hat sich deshalb neben seinem sonstigen

sozialen Hilfsaktivitäten auf die Fahnen geschrieben, regelmäßig herausragende jugendliche Akteure für ihren Einsatz öffentlich zu ehren. In diesem Jahr wurden drei von den Schulleitungen in Kreuztal und Hilchenbach vorgeschlagene Schülerinnen und Schüler von einer Auswahlkommission des Clubs für diese Auszeichnung, die neben einer Urkunde mit einem Anerkennungspreis von je 250 Euro verbunden ist, ausgewählt.

Der amtierende Präsident des Clubs, Thomas Kiess, und der für die Organisation des

Preises verantwortliche Wolfram Bensberg zeichneten in der Siegener Martini-Kirche unter Anwesenheit der jeweiligen Schulleitungen folgende jugendliche Preisträger aus:

Lukas Klimke für sein kirchliches, politisches und schulisches Engagement, insbesondere für sein Bemühen um die Erinnerung an die jüdischen Mitbürger Hilchenbachs,

Marie Josephine Rosenthal für ihr ausdauerndes Engagement als ehrenamtliche

Mitarbeiterin der Jugendbegegnungsstätte Kreuztal,

Marie Sophie Thomas für ihr vielfältiges Engagement als Schulsanitäterin, Streitschlichterin, Klassenmentorin und Hospizhelferin im Rahmen des „Duke of Edinborough Award“,

Pascal Müller für seinen Einsatz in verschiedenen Schulprojekten und dem Bündnis für Zivilcourage.

Wolfram Bensberg als Laudator hob bei der Verleihung der Urkunden die Bedeutung

sozialen Engagements für den Zusammenhalt insbesondere der kommunalen

Gemeinschaft hervor, das in der Regel nicht karrierefördernd wirkt und in der öffentlichen Wahrnehmung im Gegensatz zu guten Leistungsnoten oder sportlichen Erfolgen kaum gewürdigt würde. Für den Club-Präsidenten Thomas Kiess steht dabei auch neben der Wertschätzung der geehrten jungen Menschen das gute Beispiel und der Ansporn für andere Jugendliche im Vordergrund.

