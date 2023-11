Kreuztal: Unfall auf B 517 –Lastzüge stundenlang im Stau

Zwei Autos stoßen auf der B 517 in Eichen zusammen.

Eichen Nach einem Unfall muss die B 517 in Eichen gesperrt werden. Zwei Autos waren zusammengestoßen.

Eine Vollsperrung der Hagener Straße in Kreuztal-Eichen sowie drei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend. Rettungsdienst und Polizei waren gegen 17.20 Uhr alarmiert worden. Da stand bereits fest, dass es bei der Frontalkollision zweier Autos mehrere Verletzte gegeben hatte.

Nach ersten Angaben der Polizei war wahrscheinlich die Fahrerin eines Nissan Note, die von Kreuztal in Richtung Krombach unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte der Wagen mit einem Peugeot Partner zusammen, an dessen Steuer ein 27-Jähriger saß. Er sowie sein gleichaltriger Mitfahrer konnten sich wie die Nissan-Fahrerin aus eigener Kraft aus den stark beschädigten Autos befreien.

Umleitung nur für Pkw möglich

Als Erster war der Organisatorische Leiter Rettungsdienst vor Ort, der sich um die Verletzten kümmerte, bis der Rettungsdienst eingetroffen war. Alle drei Personen wurden im Rettungswagen behandelt. Nur bei der Nissan-Fahrerin war ein Transport ins Krankenhaus erforderlich. Während die Verletzten versorgt wurden, kümmerten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krombach um das Ausleuchten der Einsatzstelle und klemmten an beiden Unfallwagen die Autobatterien ab. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von einem Spezialreinigungsunternehmen mit einer Kehrmaschine von der Fahrbahn entfernt.

Die Hagener Straße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Über die Straße Hergeswald konnten Pkw-Fahrer ihre Fahrt fortsetzen, da die engen Seitenstraßen aber für die Lastwagen nicht passend waren, standen zahlreiche Lkw stundenlang im Stau.

