Kreuztal:Unfall auf Golfplatz – zwei Frauen schwer verletzt

Mittelhees. Auf dem Gelände des Golfclubs Siegerland in Kreuztal überschlägt sich ein Golfcart. Zwei Frauen werden schwer verletzt, ein Feuerwehrmann hilft.

Zwei Frauen sind am Freitag, 17. September, bei einem Unfall auf dem Gelände des Golfclubs Siegerland in Kreuztal-Mittelhees schwer verletzt worden.

Sie waren mit einem Golfcart aus bislang ungeklärter Ursache an einem Steilhang vom Weg abgekommen. Das Fahrzeug fuhr die steile Wiese hinunter und überschlug sich am Ende. Nach dem Notruf, schicke die Kreisleitstelle Siegen einen Rettungswagen sowie einen Notarztwagen an die Einsatzstelle, die sich auf dem weitläufigen Gelände des Golfclubs befand.

Die Ursache für den Unfall auf dem Kreuztaler Golfplatz ist bislang unklar. Foto: Kai Osthoff

Wenig später stand fest, eingeklemmt waren die beiden Frauen unter dem Fahrzeug nicht. Dennoch wurde die Feuerwehr für weitere Maßnahmen mitalarmiert.

Feuerwehr aus Kreuztal und Fellinghausen vor Ort

Fahrzeuge aus Kreuztal und Fellinghausen trafen wenig später an der Einsatzstelle ein. Ein Feuerwehrmann, der von seiner Arbeitsstelle angerückt war, leistete Erste Hilfe. Als Tragehilfe und zur weiteren Unterstützung des Rettungsdienstes packten die Einsatzkräfte der Feuerwehr tatkräftig mit an.

Nach der qualifizierten Erstversorgung kamen die beiden Schwerverletzten mit zwei Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

