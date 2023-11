Kreuztal: Unfall auf HTS – 2 Frauen verletzt, 3 Autos hin

Kreuztal Im Kreuztaler Feierabendverkehr kommt es auf der HTS zu einer folgenreichen Kollision. Zwei Autofahrerinnen werden verletzt.

Drei Autos waren am Donnerstag, 23. November, an der HTS-Abfahrt in Kreuztal in einen Unfall verwickelt.

Wie die Polizei mitteilt, staute sich der Feierabendverkehr gegen 16.15 Uhr auf die Fahrspuren der Stadtautobahn zurück. Eine 18-Jährige musste ihren Wagen daher stoppen. Eine 37-Jährige, die mit ihrem Auto dahinter unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Fahrzeug in das Heck des Wagens der jungen Frau.

Polizei Kreuztal: 20.000 Euro Schaden

Durch die Kollision wurde das Auto in das Fahrzeug eines 74-Jährigen vor ihr geschoben. Die 18-Jährige und die 37-Jährige wurden verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 20.000 Euro.

