Kreuztal: Unfall beim Abbiegen – Auto gerammt, Frau verletzt

Kreuztal. Eine 21 Jahre alte Frau biegt mit ihrem Golf ab, achtet aber offenbar nicht auf einen Laster. Ausweich- und Bremsversuche sind vergeblich.

Eine 21-jährige Golf-Fahrerin aus Kirchhundem ist am Freitag, 31. März, bei einem Unfall auf der Siegener Straße in Kreuztal verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei wollte sie von einem Grundstück nach links in Richtung Buschhütten abbiegen. Nach längerer Wartezeit ermöglichte ein anderer Verkehrsteilnehmer, der aus Buschhütten kam, den Abbiegevorgang. Dabei achtete die Golf-Fahrerin wohl nicht mehr auf die Fahrspur aus Richtung Kreuztaler Innenstadt. Auf der befand sich ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, der mit seinem Gespann in Richtung Buschhütten unterwegs war. Er versuchte zwar noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte diesen aber nicht mehr verhindern.

Reifenwechsel an tonnenschwerem Lkw

Der Pkw wurde durch die Kollision in der Front so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, die Golf-Fahrerin kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. An der Zugmaschine des Lkw war ein Hinterreifen geplatzt, der vor Ort gewechselt werden musste. Keine leichte Aufgabe, erklärte der Lkw-Fahrer gegenüber dieser Zeitung. Grund war, dass der Lastwagen mit 20 Tonnen Gewicht beladen war.

